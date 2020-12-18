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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:32

Серхио Перес станет пилотом команды Red Bull "Формулы-1"

Серхио Перес станет пилотом команды Red Bull "Формулы-1"
Мексиканец Серхио Перес
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Мексиканец Серхио Перес подписал контракт с командой "Формулы-1" Red Bull.

Согласно сообщению на сайте "Формулы-1", Перес в сезоне 2021 года сменит тайца Александра Албона и станет напарником Макса Ферстаппена. Между тем Албон станет тестовым и резервным пилотом команды.

6 декабря Перес в составе команды Racing Point стал победителем Гран-при Сахира в Бахрейне. Это была первая победа в карьере 30-летнего гонщика.

Ранее досрочное чемпионство оформил британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Серхио Перес

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