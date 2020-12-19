Месси догнал Пеле по числу голов за один клуб
Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий испанской "Барселоны" аргентинец Лионель Месси повторил рекорд бразильца Пеле по числу голов за одну команду.
В субботу он поразил ворота "Валенсии" в домашнем матче чемпионата Испании, этот гол стал для Месси 643-м в составе "Барселоны". Столько же голов за бразильский "Сантос" в свое время провел Пеле, это достижение было наивысшим.
🐐 G . O . A . T .— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2020
⚽ 6️⃣4️⃣3️⃣
🔝 @officialpes pic.twitter.com/ZlN7KYNreV
Что касается субботнего гола Месси, этот точный удар состоялся в компенсированное к первому тайму время. При этом сначала аргентинец не смог реализовать пенальти, но через несколько мгновений смог поразить ворота ударом головой.
Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года. В составе каталонского клуба он выиграл 34 турнира, стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".