Норвежский лыжник Нортуг получил семь месяцев тюрьмы за хранение наркотиков

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Норвежский лыжник Петтер Нортуг приговорен судом Осло к семи месяцам тюремного заключения, сообщает NRK.

Отмечается, что двукратный олимпийский чемпион наказан за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения, которое, в свою очередь, повлекло также пожизненное лишение прав на вождение.

В августе нынешнего года Нортуг был остановлен полицией за превышение скорости. Спортсмена отправили на медицинское освидетельствование, а в его доме был найден кокаин.

В декабре 2018 года Нортуг объявил о завершении карьеры.

За 12 лет карьеры Нортуг стал 13-кратным чемпионом мира – достижение, не имеющее аналогов в мужских лыжных гонках. Среди женщин чаще всего – 18 раз – золото чемпионатов мира выигрывала его соотечественница Марит Бьорген (тоже завершила карьеру).

Кроме того, на счету Нортуга три серебряные медали ЧМ, два золота, по одному серебру и бронзы ОИ.