Ленинградская область нацелилась принять этапы "Формулы-1"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион планирует принять гонки "Формулы-1" и создавать для этого необходимую инфраструктуру.

"Да простят меня учредители "Игоры Драйв" (гоночный комплекс в курорте "Игора" в Ленобласти - ИФ), но я хочу сказать, что мысль остается и она будет материализована. В том, что мы все-таки получим "Формулу-1" на ленинградской земле. Для этого нам предстоит сделать несколько серьезных дел, в том числе и строительных, и технических, и организационных, но я надеюсь, что всё у нас получится", - сказал Дрозденко на пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что реализация планов осуществится в ближайшее время.

В ноябре сообщалось, что автодром "Игора Драйв" в Ленинградской области получил омологацию Международной автомобильной федерации (FIA) Grade 1, говорится в сообщении пресс-службы трассы.

"Соответствие лицензии самого высокого уровня означает, что теперь комплекс "Игора Драйв" может принимать все международные гоночные серии, включая "Формулу-1"! - отмечалось в сообщении.

В настоящее время российские этапы чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" проводятся в Сочи.