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Экс-наставник "Спартака" Каррера уволен с поста главного тренера АЕКа

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Греческий футбольный клуб АЕК объявил об отставке итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера команды.

"AEK благодарит Массимо Карреру за его вклад в нашу команду и желает ему успехов в тренерской карьере", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

Под руководством Карреры АЕК занял третье место в чемпионате Греции, завоевал путевку в Лигу Европы, однако не смог пробиться в плей-офф.

Каррера возглавил АЕК 14 декабря 2019 года, под его руководством команда провела 50 матчей, выиграла 27, в 12 сыграла вничью, 11 проиграла.

В настоящее время АЕК занимает четвертое место в чемпионате Греции.

Работе Карреры в АЕКе предшествовала деятельность в московском "Спартаке", который в сезоне-2016/17 итальянец привел к званию чемпиона России.

футбол Массимо Каррера Греция

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