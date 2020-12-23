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Умер чемпион СССР по футболу Аркадий Андреасян

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Легендарный советский футболист, обладатель Кубка СССР, бронзовый призер Олимпийских игр Аркадий Андреасян скончался в Армении на 73-м году жизни.

"Скончался Аркадий Андреасян. Весь коллектив клуба выражает соболезнования и поддержку родным и близким Андреасяна", - сообщила пресс-служба клуба "Арарат" в среду.

В составе "Арарата" Андреасян стал чемпионом СССР в 1973 году. После завершения карьеры в 1979 году стал тренером

Армения Аркадий Андреасян

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