Умер чемпион СССР по футболу Аркадий Андреасян

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Легендарный советский футболист, обладатель Кубка СССР, бронзовый призер Олимпийских игр Аркадий Андреасян скончался в Армении на 73-м году жизни.

"Скончался Аркадий Андреасян. Весь коллектив клуба выражает соболезнования и поддержку родным и близким Андреасяна", - сообщила пресс-служба клуба "Арарат" в среду.

В составе "Арарата" Андреасян стал чемпионом СССР в 1973 году. После завершения карьеры в 1979 году стал тренером