Загребское "Динамо" отказалось продавать "Зениту" полузащитника за 10 млн евро

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" сделал предложение загребскому "Динамо" по выкупу полузащитника Ловро Майера, но получил отказ.

Как сообщает Sportske Novosti, российский клуб предлагал хорватскому ФК 10 млн евро. Однако "Динамо" решило не расставаться с 22-летним игроком и подписало с ним новый контракт.

Соглашение будет действовать до лета 2026 года (предыдущий контракт истекал летом 2023 года). По его условиям Майер будет зарабатывать 50 тысяч евро в месяц, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.