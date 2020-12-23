Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51

Загребское "Динамо" отказалось продавать "Зениту" полузащитника за 10 млн евро

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" сделал предложение загребскому "Динамо" по выкупу полузащитника Ловро Майера, но получил отказ.

Как сообщает Sportske Novosti, российский клуб предлагал хорватскому ФК 10 млн евро. Однако "Динамо" решило не расставаться с 22-летним игроком и подписало с ним новый контракт.

Соглашение будет действовать до лета 2026 года (предыдущий контракт истекал летом 2023 года). По его условиям Майер будет зарабатывать 50 тысяч евро в месяц, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

футбол Хорватия ФК Зенит

Новости по теме

Новости

Месси обновил рекорд Пеле по числу голов за один клуб

СКА победил ЦСКА в КХЛ

СКА победил ЦСКА в КХЛ

ФИФА подала уголовную жалобу на Блаттера

ФИФА подала уголовную жалобу на Блаттера

Хоккеисты сборной России стали победителями Кубка Первого канала

Хоккеисты сборной России стали победителями Кубка Первого канала

Месси догнал Пеле по числу голов за один клуб

Хоккеисты сборной России победили Чехию на Кубке Первого канала

Хоккеисты сборной России победили Чехию на Кубке Первого канала

Серхио Перес станет пилотом команды Red Bull "Формулы-1"

Серхио Перес станет пилотом команды Red Bull "Формулы-1"

Что случилось этой ночью: пятница, 18 декабря

Левандовски признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Левандовски признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Хоккеисты сборной России победили Швецию на Кубке Первого канала

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');