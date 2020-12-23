Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:58

Леонченко стал новым гендиректором ФК "Локомотив"

Леонченко стал новым гендиректором ФК "Локомотив"
Владимир Леонченко (архив)
Фото: Юрий Машков/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Владимир Леонченко сменил Василия Кикнадзе на посту генерального директора московского футбольного клуба "Локомотив".

"(...) на совете директоров был назначен новый генеральный директор клуба. Им стал бронзовый призер в составе "Локомотива" 1994 года Леонченко Владимир Валерьевич. С 2008 по 2019 год Владимир Валерьевич занимал посты исполнительного директора, председателя Совета профессионального союза футболистов и тренеров", - говорится в заявлении "Локомотива", текст которого распространен пресс-службой клуба.

Новый состав совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Александра Плутника.

СпортКикнадзе объявил об уходе с поста гендиректора "Локомотива"Читать подробнее

Также "Локомотив" сообщил, что бывший заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных вошел в состав совета директоров клуба.

В состав совета вошли: Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе объявил об уходе со своей должности. Отмечалось, что свое решение он озвучил по ходу проходившего в среду в онлайн-режиме планового совещания.

СпортГенеральный директор ФК "Локомотив": у меня нет конфликта с СеминымГенеральный директор ФК "Локомотив": у меня нет конфликта с СеминымЧитать подробнее

Кикнадзе с 2013 года входил в совет директоров "Локомотива". 29 декабря 2018 года он был назначен на пост генерального директора клуба. При Кикнадзе в качестве гендиректора "Локомотив" дважды стал серебряным призером чемпионата Российской премьер-лиги.

Ряд кадровых решений Кикнадзе, в частности – непродление контракта с легендарным для клуба главным тренером Юрием Семиным (соглашение истекло 31 мая нынешнего года), вызвало волну протестов среди фанатов "Локомотива". В результате фанаты выступали с призывом в адрес руководства клуба уйти в отставку.

В настоящее время главным тренером "Локомотива" является серб Марко Николич. Под его руководством команда заняла последнее, четвертое место в группе Лиги чемпионов и выбыл из еврокубков. В чемпионате России "Локомотив" занимает сейчас восьмое место.

футбол ФК Локомотив

Новости

Кикнадзе объявил об уходе с поста гендиректора "Локомотива"

Команда "Формулы-1" Haas подтвердила участие Мазепина в сезоне-2021

Команда "Формулы-1" Haas подтвердила участие Мазепина в сезоне-2021

Месси обновил рекорд Пеле по числу голов за один клуб

СКА победил ЦСКА в КХЛ

СКА победил ЦСКА в КХЛ

ФИФА подала уголовную жалобу на Блаттера

ФИФА подала уголовную жалобу на Блаттера

Хоккеисты сборной России стали победителями Кубка Первого канала

Хоккеисты сборной России стали победителями Кубка Первого канала

Месси догнал Пеле по числу голов за один клуб

Хоккеисты сборной России победили Чехию на Кубке Первого канала

Хоккеисты сборной России победили Чехию на Кубке Первого канала

Серхио Перес станет пилотом команды Red Bull "Формулы-1"

Серхио Перес станет пилотом команды Red Bull "Формулы-1"

Что случилось этой ночью: пятница, 18 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');