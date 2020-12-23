Леонченко стал новым гендиректором ФК "Локомотив"

Владимир Леонченко (архив) Фото: Юрий Машков/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Владимир Леонченко сменил Василия Кикнадзе на посту генерального директора московского футбольного клуба "Локомотив".

"(...) на совете директоров был назначен новый генеральный директор клуба. Им стал бронзовый призер в составе "Локомотива" 1994 года Леонченко Владимир Валерьевич. С 2008 по 2019 год Владимир Валерьевич занимал посты исполнительного директора, председателя Совета профессионального союза футболистов и тренеров", - говорится в заявлении "Локомотива", текст которого распространен пресс-службой клуба.

Новый состав совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Александра Плутника.

Также "Локомотив" сообщил, что бывший заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных вошел в состав совета директоров клуба.

В состав совета вошли: Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе объявил об уходе со своей должности. Отмечалось, что свое решение он озвучил по ходу проходившего в среду в онлайн-режиме планового совещания.

Кикнадзе с 2013 года входил в совет директоров "Локомотива". 29 декабря 2018 года он был назначен на пост генерального директора клуба. При Кикнадзе в качестве гендиректора "Локомотив" дважды стал серебряным призером чемпионата Российской премьер-лиги.

Ряд кадровых решений Кикнадзе, в частности – непродление контракта с легендарным для клуба главным тренером Юрием Семиным (соглашение истекло 31 мая нынешнего года), вызвало волну протестов среди фанатов "Локомотива". В результате фанаты выступали с призывом в адрес руководства клуба уйти в отставку.

В настоящее время главным тренером "Локомотива" является серб Марко Николич. Под его руководством команда заняла последнее, четвертое место в группе Лиги чемпионов и выбыл из еврокубков. В чемпионате России "Локомотив" занимает сейчас восьмое место.