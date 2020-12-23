Кикнадзе объявил об уходе с поста гендиректора "Локомотива"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе объявил об уходе со своей должности, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что свое решение он озвучил по ходу проходившего в среду в онлайн-режиме планового совещания.

Кикнадзе с 2013 года входил в совет директоров "Локомотива". 29 декабря 2018 года он был назначен на пост генерального директора клуба. При Кикнадзе в качестве гендиректора "Локомотив" дважды стал серебряным призером чемпионата Российской премьер-лиги.

Ряд кадровых решений Кикнадзе, в частности – непродление контракта с легендарным для клуба главным тренером Юрием Семиным (соглашение истекло 31 мая нынешнего года), вызвало волну протестов среди фанатов "Локомотива". В результате фанаты выступали с призывом в адрес руководства клуба уйти в отставку.

В настоящее время главным тренером "Локомотива" является серб Марко Николич. Под его руководством команда заняла последнее, четвертое место в группе Лиги чемпионов и выбыл из еврокубков. В чемпионате России "Локомотив" занимает сейчас восьмое место.