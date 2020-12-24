Матыцин заявил о планах сократить расходы на профессиональный спорт

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Государство намерено сокращать финансирование профессиональных спортивных лиг, заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Государство будет сокращать расходы на профессиональный спорт, речь идет о профессиональных лигах. При этом мы будем создавать все условия для того, чтобы наши спортсмены повышали свои результаты", - сказал Матыцин в ходе сессии на Sport Forum Live, посвященной Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года.

Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года была одобрена 19 ноября на заседании Правительства Российской Федерации. 24 ноября ее утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.