Назван состав сборной России по гандболу на подготовку к мужскому ЧМ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу во главе с Велимиром Петковичем определился с составом игроков, которые будут готовиться к чемпионату мира-2021.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, в состав вошли 20 игроков:

вратари - Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев (ЦСКА), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи"), Станислав Третынко ("СГАУ-Саратов");

левые крайние - Игорь Сорока (ЦСКА), Роман Остащенко ("Чеховские медведи");

правые крайние - Дмитрий Корнев ("Чеховские медведи"), Алексей Фокин (ЦСКА);

линейные - Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – "Чеховские медведи"), Денис Васильев ("Шартр Метрополь", Франция), Вячеслав Касаткин ("Васлуй", Румыния);

правые полусредние - Андрей Беляев ("СГАУ-Саратов"), Сергей Иванов (СКИФ), Дмитрий Киселёв, Александр Котов (оба – "Чеховские медведи");

левые полусредние - Илья Белевцов (СКИФ), Сергей Марк Косоротов ("Чеховские медведи"), Александр Шкуринский ("Мешков Брест", Белоруссия);

разыгрывающий - Дмитрий Житников ("Пик Сегед", Венгрия).

Чемпионат мира в Египте пройдет с 13 по 31 января. На предварительном раунде сборная России сыграет со сборными Белоруссии, Словении и Южной Кореи.

В расширенном составе сборной России будет 35 гандболистов, имеющих право принять участие в ЧМ-2021. В каждом матче турнира разрешается задействовать не более 16 игроков. По ходу чемпионата мира команда может сделать до пяти замен, но допускается использование только спортсменов из расширенного списка. В этот лимит не будут входить замены гандболистов с подтвержденным заражением коронавирусом.

Сборная России выступит на ЧМ в качестве обладательницы wild card. Ранее сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы-2020, заняв 22-е место. У нее был шанс пробиться на ЧМ через квалификационный отбор, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.