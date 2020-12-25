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ФК "Спартак" не будет искать замену главному тренеру до конца сезона

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" не будет искать замену главному тренеру Доменико Тедеско до окончания срока действия его контракта, говорится в заявлении ФК.

"В последнее время средства массовой информации наполнились слухами о смене главного тренера "Спартака" и именами возможных кандидатов на эту роль. В связи с этим клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года", - говорится в заявлении, текст которого распространила пресс-служба клуба.

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"Верим, что этот период станет еще одной успешной страницей в истории нашего клуба. Желаем Доменико и его семье счастливого Рождества и новогодних праздников и ждем его скорейшего возвращения в "Спартак", - отмечается там же.

В свою очередь Тедеско выразил удовлетворение, "что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной".

"Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!"- сказал Тедеско.

Ранее немецко-итальянский специалист заявил, что покинет" Спартак " по окончании контракта, срок действия которого истекает в мае 2021 года.

На зимний перерыв команда ушла на третьем месте в турнирной таблице.

футбол ФК Спартак

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