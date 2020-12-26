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"Спартак" стал лучшим российским клубом в рейтинге ЛЧ за всю историю турнира

"Спартак" стал лучшим российским клубом в рейтинге ЛЧ за всю историю турнира
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU -Московский "Спартак" оказался самым успешным российским клубом за всю историю Лиги чемпионов и предшествовавшего ей Кубка чемпионов.

Согласно рейтингу главного клубного турнира Европы, опубликованном на сайте УЕФА, "Спартак" занимает 34-е место – это является лучшим показателем среди представителей РФ. Московская команда приняла участие в 20 розыгрышах, провела 122 матча, выиграла 40, в 31 встрече сыграла вничью, в 51 проиграла. "Спартак" набрал 111 очков при разности забитых и пропущенных мячей 173:189.

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В топ-50 клубов входит также московский ЦСКА, занимающий 45-е место. Армейский клуб участвовал в Кубке чемпионов и Лиге чемпионов 15 раз. На его счету 104 матча, из них 34 – победные. 24 игры с участием ЦСКА завершились вничью, в 46 встречах москвичи проиграли. Разность мячей – 125:155, команда набрала 92 очка.

58-е место в рейтинге занимает петербургский "Зенит", 91-е – московский "Локомотив", 166-е – казанский "Рубин", 218-е – "Ростов" (Ростов-на-Дону), 223-е – ФК "Краснодар", 342-е – московское "Торпедо", 374-е – московское "Динамо".

Во главе рейтинга находится испанский "Реал", который участвовал в турнирах 51 раз и выиграл рекордные 13. Команда провела 445 матчей, выиграла 265; 77 раз сыграла вничью, 103 встречи проиграла. "Реал" набрал 607 очков при разности мячей 984:489.

В первой десятке также находятся "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Милан" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Бенфика", "Порту" (оба – Португалия), "Аякс" (Нидерланды).

11-ю строчку занимает киевское "Динамо", что делает команду лучшей из стран бывшего СССР.

Всего в рейтинге присутствуют 526 клубов.

Кубок чемпионов проводился с 1955 года, Лига чемпионов проходит с 1992 года.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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