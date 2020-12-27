Сборная США после поражения от России забросила 11 шайб Австрии на молодежном ЧМ

Канадцы забросили 16 шайб в ворота немцев

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной США нанесли разгромное поражение сверстникам из сборной Австрии на проходящем в Эдмонтоне чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи, прошедшей в воскресенье утром по московскому времени, - 11:0 (1:0, 6:0, 4:0) в пользу американцев.

Для команды США, представляющей группу В, это второй матч на турнире. В первом туре она потерпела поражение от России (3:5). Для сборной Австрии это был первый матч на ЧМ.

Между тем, в группе А в ночь на воскресенье Канада со счетом 16:2 (4:1, 7:0, 5:1) нанесла поражение Германии.