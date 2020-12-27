Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21

Сборная США после поражения от России забросила 11 шайб Австрии на молодежном ЧМ

Канадцы забросили 16 шайб в ворота немцев

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной США нанесли разгромное поражение сверстникам из сборной Австрии на проходящем в Эдмонтоне чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи, прошедшей в воскресенье утром по московскому времени, - 11:0 (1:0, 6:0, 4:0) в пользу американцев.

Для команды США, представляющей группу В, это второй матч на турнире. В первом туре она потерпела поражение от России (3:5). Для сборной Австрии это был первый матч на ЧМ.

Между тем, в группе А в ночь на воскресенье Канада со счетом 16:2 (4:1, 7:0, 5:1) нанесла поражение Германии.

хоккей молодежный ЧМ по хоккею

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 декабря

Илья Ковальчук перешел в "Авангард"

Илья Ковальчук перешел в "Авангард"

"Спартак" стал лучшим российским клубом в рейтинге ЛЧ за всю историю турнира

"Спартак" стал лучшим российским клубом в рейтинге ЛЧ за всю историю турнира

Щербакова вновь выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристы Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России

Фигуристы Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России

Россия победила США на молодежном ЧМ по хоккею

Россия победила США на молодежном ЧМ по хоккею

"Зенит" оштрафован на 400 тысяч рублей по итогам матча со "Спартаком"

Коляда стал трехкратным чемпионом России по фигурному катанию

Избившего судью Романа Широкова приговорили к 100 часам работ

Избившего судью Романа Широкова приговорили к 100 часам работ

Степанова и Букин выиграли чемпионат России по фигурному катанию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');