Назван состав мужской сборной России по биатлону на январские этапы КМ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом мужской команды на этапы Кубка мира, которые пройдут в январе.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, в состав вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков.

Как заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, тренеры рассчитывают на стрелковые качества Антона Бабикова.

"Тренеры его (Бабикова) видят, как надежного стрелка, и он себя неплохо зарекомендовал в эстафетных гонках на кубке мира. В данном случае, я думаю, решение тренеров было связано именно с этим", - сказал Майгуров журналистам в понедельник по итогам соревнований "Ижевская винтовка".

"Плюс Антон переболел, и тренеры считают, что весь его потенциал не исчерпан и он еще может набрать спортивную форму", - добавил он.

Он также сообщил, что Никита Поршнев отобран для участия в этапе Кубке IBU после рекомендаций тренеров.

"Старший тренер резервной команды заверил, что Никита будет в достаточно высокой спортивной форме, что войдет даже в состав команды на чемпионат Европы на основании своих результатов. В этом плане я склонен доверять тренерам, которые работают со спортсменами", - сказал Майгуров.

Между тем, для участия в этапах Кубка IBU вызваны Семен Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов.