Россия стала восьмой в женской эстафете на этапе КМ по биатлону

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии по биатлону стала победительницей женской эстафеты (4х6 км), прошедшей в австрийском Хохфильцене в рамках этапа Кубка мира.

Дистанцию норвежская команда (Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф, Марте Рейселанд) преодолела за 1 час 8 минут 4,3 секунды. На счету норвежек 6 промахов и 1 штрафной круг.

Второе место заняла Франция с отставанием в 24,5 секунды. На счету француженок 16 промахов.

Третьей стала Швеция, отставшая от Норвегии на 32,5 секунды. Шведские биатлонистки промахнулись 9 раз и заработали 1 штрафной круг.

Сборная России (Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева) финишировала восьмой с отставанием в 1 минуту 51 секунду. У нее восемь промахов и один штрафной круг.