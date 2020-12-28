Московское "Динамо" разгромило "Спартак" в матче КХЛ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с крупным счетом проиграл "Динамо".

В итоговом протоколе матча, прошедшего на столичной "ЦСКА Арене" (здесь "Спартак" в последнее время проводит домашние матчи) в понедельник, зафиксировано поражение "Спартака" со счетом 0:6 (0:4, 0:2, 0:0). Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (трижды), Андрей Миронов, Михал Чайковски и Вадим Шипачев.

Ранее в Нур-Султане местный "Барыс" уступил "Сибири" - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2). Российский клуб прервал пятиматчевую победную серию казахстанцев.

В Сочи хоккеисты петербургского СКА одолели "Сочи" - 1:4 (0:0, 0:1, 1:3).

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Рига) - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Амур" (Хабаровск) - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск) - 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

"Авангард" (Омск) - "Трактор" (Челябинск) - 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

"Северсталь" (Череповец) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 7:2 (3:2, 1:0, 3:0)

"Йокерит" (Хельсинки) - "Локомотив" (Ярославль) - 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

Московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) крупно проиграл "Динамо".

Поединок, состоявшийся на столичной "ЦСКА Арене" в понедельник, завершился со счетом 0:6 (0:4, 0:2, 0:0). Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (трижды), Андрей Миронов, Михал Чайковски и Вадим Шипачев.

Ранее в Нур-Султане местный "Барыс" уступил "Сибири" - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2). Российский клуб прервал пятиматчевую победную серию казахстанцев.

В Сочи хоккеисты петербургского СКА одолели "Сочи" - 1:4 (0:0, 0:1, 1:3).

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Рига) - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Амур" (Хабаровск) - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск) - 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

"Авангард" (Омск) - "Трактор" (Челябинск) - 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

"Северсталь" (Череповец) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 7:2 (3:2, 1:0, 3:0)

"Йокерит" (Хельсинки) - "Локомотив" (Ярославль) - 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).