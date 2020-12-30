Сборная Чехии после победы над Россией пропустила 7 шайб от США на молодежном ЧМ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной Чехии с крупным счетом уступили команде США на проходящем в Эдмонтоне чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи, прошедшей в ночь на среду по московскому времени, - 7:0 (0:0, 3:0, 4:0) в пользу сборной США.

Матчу чешских хоккеистов со сборной США предшествовала их победа над Россией – 2:0. До матча с россиянами чехи крупно – 1:7 – уступили Швеции.

В группе В сейчас лидирует Швеция, набравшая 6 очков в двух матчах. На втором месте идет сборная США – 6 очков в 3 матчах. Третье место занимает Россия – 3 очка в двух матчах. На четвертом находится Чехия – 3 балла в трех играх. Замыкает турнирную таблицу Австрия – ни одного очка в двух играх.

В 5:30 мск утра среды сборная России начнет матч с Австрией.

Для выхода в четвертьфинал необходимо занять место не ниже четвертого.