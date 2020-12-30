Канада со счетом 10:0 разгромила Швейцарию на молодежном ЧМ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной Канады нанесли поражение сверстникам из сборной Швейцарии в матче группового этапа проходящего в Эдмонтоне чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи – 10:0 (1:0, 4:0, 5:0) в пользу канадцев.

Канада, забросившая 29 шайб в трех матчах (отдельного упоминания стоит победа над Германией со счетом 16:2), лидирует в группе А: 9 очков. Далее идут Финляндия – 6 очков в двух матчах, Словакия – 4 очка, в трех играх, Германия – 2 балла в трех матчах и Швейцария – 0 очков в трех встречах.

Для выхода в четвертьфинал необходимо занять в группе место не ниже четвертого.