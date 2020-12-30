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Вслед за московским "Динамо" у "Спартака" в КХЛ выиграло рижское

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграл "Динамо" из Риги.

Игра, прошедшая на столичной "ЦСКА Арене" ("Спартак", как и ЦСКА, домашние матчи проводит здесь) в среду, завершилась поражением российского клуба со счетом 2:5 (1:1, 1:2, 0:2).

Команда из Латвии, которая является аутсайдером чемпионата, прервала серию поражений из шести матчей. "Спартак" потерпел второе поражение подряд. Предыдущее - от московского "Динамо" со счетом 0:6. "Спартак" занимает седьмое место в Западной конференции.

хоккей КХЛ

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