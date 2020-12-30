Илья Ковальчук отметился голом в дебютной игре за "Авангард"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Новичок омского хоккейного клуба "Авангард" Илья Ковальчук отметился голом в первой игре за команду.

В среду "Авангард" на своем льду в Балашихе (в подмосковном городе омский клуб в последнее время проводит домашние матчи) играл против команды "Куньлунь Ред Стар" (Китай) в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ковальчук забросил шайбу во втором периоде, на 36-й минуте игры.

Благодаря этому голу "Авангард" сравнял счет в матче, вскоре вышел вперед, но незадолго до окончания третьего периода соперник провел ответный гол.

В овертайме счет не изменился, в серии буллитов (в которой участвовал, но не смог поразить ворота, и сам Ковальчук) успешнее оказались хоккеисты "Куньлуня". В итоговом протоколе зафиксировано поражение "Авангарда" со счетом 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1).

О переходе Ковальчука из клуба НХЛ "Вашингтон" в клуб КХЛ "Авангард" сообщалось 26 декабря. Соглашение подписано по схеме "1+1", что подразумевает год контракта и возможность его продления еще на год.

37-летний Илья Ковальчук - олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира (2008, 2009), двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017).

В НХЛ Ковальчук провел за разные клубы 13 лет, сыграв 966 матчей и набрав по системе "гол + пас" 904 (454+450) очка.