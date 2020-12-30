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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:07

Матч чемпионата Англии "Тоттенхэм" - "Фулхэм" перенесен из-за ковида

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Английская премьер-лига (АПЛ) перенесла матч 16-го тура чемпионата страны по футболу (АПЛ) "Тоттенхэм" - "Фулхэм".

Причина, как сообщает пресс-служба АПЛ, - вспышка коронавируса в "Фулхэме".

Матч должен был пройти в среду на поле "Тоттенхэма".

"Фулхэм'' обратился в правление премьер-лиги с просьбой изменить порядок проведения матчей после значительного увеличения числа положительных случаев COVID-19", - говорится в сообщении

"Совет премьер-лиги проконсультировался с медиками, и решение отложить игру было принято в качестве меры предосторожности... Команда будет немедленно протестирована повторно", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что раунд тестирования в английской футбольной премьер-лиге зафиксировал 18 случаев заболевания коронавирусом. 21-27 декабря на COVID-19 были протестированы 1 тыс. 479 футболистов и сотрудников клубов премьер-лиги. 18 заражений за неделю - рекордный показатель в АПЛ. Тестирования в АПЛ проходят на еженедельной основе с 31 августа. Ранее наибольшее число - 16 заболевших было выявлено в начале ноября.

футбол Англия коронавирус

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