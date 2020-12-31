Королева Великобритании посвятила Льюиса Хэмилтона в рыцари

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Семикратный чемпион мира по автогонкам класса "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон получил статус сэра, сообщает CBS Sports.

Сообщается, что королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари: спортсмен был включен в новогодний список наград. Помимо Хэмилтона, рыцарское звание получили представители культуры, политики, а также простые британцы – в том числе те, которые помогали бороться с распространением коронавируса.

Отмечается, что Хэмилтон мог получить звание и раньше, если бы не его налоговые проблемы. В 2017 году стало известно о том, что Льюис уклонился от уплаты налогов на сумму более $ 4 млн за частный самолет.

В 2020 году Хэмилтон в очередной раз стал чемпионом "Формулы-1". По числу титулов он сравнялся с легендарным немцем Михаэлем Шумахером – семь чемпионств.