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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05

Российская теннисистка Веснина объявила о возобновлении карьеры

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка в теннисе россиянка Елена Веснина объявила о решении вернуться в профессиональный спорт.

"Я возвращаюсь в Тур WTA (Женской теннисной ассоциации – ИФ)", - написала спортсменка в инстаграме.

"Чуть позже смогу сообщить, на каком турнире это произойдет - так как календарь WTA до сих пор утверждается", - сообщила она, уточнив, что "это будет точно в 2021 году".

Веснина приостановила карьеру в 2018 году в связи с беременностью

Теннисистка выиграла золотую медаль Олимпиады 2016 года в парном разряде вместе с Екатериной Макаровой.

На турнирах Большого шлема в парном разряде она выиграла Roland Garros, Wimbledon и US Open.

теннис Елена Веснина

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