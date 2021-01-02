Андрей Сафронов на отлично оценил вклад ФХР в подготовку сборной к молодежному ЧМ

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов высоко оценил систему подготовки отечественных игроков к молодежному чемпионату мира.

"Я бы оценил работу штаба национальных сборных России на "отлично". Федерация отстроила систему, которая позволяет качественно готовиться к большим турнирам и достойно выступать на них. Ларионов (наставник молодежной сборной России – ИФ) с помощниками – часть этой системы. Мы видим, как отлажена тренировочная работа с игроками сборной", - сказал Сафронов "Интерфаксу".

"К важнейшим матчам группового этапа наладили игру в большинстве. Лидеры команды прогрессируют. Свое дело сделали и специалисты по физподготовке. В этом аспекте сборная выглядит отлично. Мы способны навязать любому сопернику скоростной агрессивный хоккей и выдерживать темп с первой до последней минуты. Это может стать скрытым козырем команды в плей-офф", - выразил свою позицию эксперт.

"Есть мнение, что показателем является то, что Канада на групповом этапе забила 33 гола, США – 22, а у нашей команды шайб оказалось меньше. Вообще это большой вопрос: нужно ли устраивать "фейерверк" атаки в матчах, которые ничего не решают?" – задается вопросом он.

"Допускаю, что голевыми подвигами в группе североамериканские сборные навредили сами себе. Бывают игры, в которых все летит и залетает. Но потом хоккейный бог может и наказать за преждевременный форсаж. Потому что иногда полезнее не распыляться, а поберечь силы на решающий этап ЧМ. Уверен, что сборная Россия приберегла свои главные козыри именно на плей-офф", - считает Сафронов.

Как сообщалось, сборная России на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет заняла в группе В второе место и в четвертьфинале сыграет с Германией – третьей командой группы A. Матч россиян против немцев пройдет в субботу и стартует в 20:00 мск.