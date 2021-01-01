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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05

Россия сыграет с Германией в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Молодежная сборная Германии по хоккею стала соперником россиян в паре 1/4 финала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Об этом стало известно по окончании заключительного матча группы В, в котором сборная США победила Швецию со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

Благодаря этой победе команда США обошла Россию в группе, заняв первое место (9 очков), и сыграет с четвертой командой группы А – Словакией. Сборная России заняла второе место в группе В (8 очков) и сыграет с третьей командой группы А – Германией. В свою очередь, Швеция встретится с Финляндией, Чехия – с Канадой.

Матчи 1/4 финала пройдут 2 января.

Игры проходят в Эдмонтоне, в условиях пандемии без зрителей.

Год назад чемпионат выиграла Канада, победив в финале Россию.

Что касается сборной России, на этот раз она играет под руководством Игоря Ларионова. Он сменил на посту главного тренера Валерия Брагина, который, свою очередь, занял аналогичный пост в национальной команде страны.

На групповом этапе сборная России победила США (5:3), Австрию (7:1), Швецию (4:3, в овертайме) и уступила Чехии (0:2).

хоккей молодежный ЧМ по хоккею

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