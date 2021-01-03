Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл первый этап "Дакара"

Экипаж Дмитрия Сотникова на ралли "Дакар" в Саудовской Аравии Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Экипаж Дмитрия Сотникова, представляющий российскую команду "КАМАЗ-Мастер", стал победителем первого этапа ралли-рейда "Дакар-2021" в зачете грузовиков.

Вторым стал Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga), третьим – Антон Шибалов ("КАМАЗ-Мастер").

Экипажи Айрата Мардеева и Андрея Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" заняли 10-е и 21-е места соответственно.

43-й по счету "Дакар" в 2021 году проходит на территории Саудовской Аравии с 3 по 15 января.

В 2020 году Саудовская Аравия впервые принимала "Дакар".

Впервые гонка в рамках "Дакара" прошла в 1978 году, изначально участники ралли ездили по территории Европы и Африки, с 2009 года – по Южной Америке.

"Дакар" является успешным соревнованием для российской команды "КАМАЗ-Мастер", выступающей в категории грузовиков. "КАМАЗ-Мастер" – самый титулованный участник марафона, его экипажи выигрывали ралли 17 раз. Действующий победитель - экипаж Андрея Каргинова.