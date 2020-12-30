Гонщиков "КАМАЗ-Мастер" допустили к участию в "Дакаре"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Коронавирус не выявлен у членов российской команды "КАМАЗ-Мастер", в результате чего они смогут принять участие в ралли-рейде "Дакар-2021" в зачете грузовиков.

"Тесты пройдены успешно", - говорится в сообщении пресс-службы "КАМАЗ-Мастер".

"Обязательным условием для допуска к участию в ралли-марафоне "Дакар-2021" стало наличие отрицательного теста на коронавирус", - отмечается в сообщении.

Члены команды "КАМАЗ-мастер" прибыли в Джидду утром 27 декабря и отправились на двухдневный карантин. "Во вторник вся делегация команды сдала необходимые ПЦР-тесты, а уже в среду получила разрешение от властей Саудовской Аравии и организаторов соревнования покинуть отель и забрать автомобили", - сообщили в команде.

43-й по счету "Дакар" в 2021 году пройдет на территории Саудовской Аравии. Гонка будет с 3 по 15 января, старт и финиш назначены на Джидду.

В 2020 году Саудовская Аравия впервые принимала "Дакар".

Впервые гонка в рамках "Дакара" прошла в 1978 году, изначально участники ралли ездили по территории Европы и Африки, с 2009 года – по Южной Америке.

"Дакар" является успешным соревнованием для российской команды "КАМАЗ-Мастер", выступающей в категории грузовиков. "КАМАЗ-Мастер" – самый титулованный участник марафона, его экипажи выигрывали ралли 17 раз. Действующий победитель - экипаж Андрея Каргинова.