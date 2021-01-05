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Борис Михайлов счел хорошим уроком для россиян крупное поражение от Канады

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что поражение от Канады со счетом 0:5 на ЧМ не говорит о низком уровне молодежной сборной России по хоккею.

"Поражение от канадцев станет хорошим уроком для тренеров и игроков нашей сборной. Это нужно пережить, каждый должен проанализировать свою работу, проделать работу над ошибками. Год назад мы канадцев легко обыграли в группе (6:0) и все было в наших руках в финале, когда мы вели 3:1 (но проиграли 3:4 - ИФ"), - сказал Михайлов "Интерфаксу".

"Но, в любом случае, работу над ошибками нужно проводить позже. У нас не такая слабая сборная, чтобы мы так проигрывали", - отметил двукратный олимпийский чемпион.

"Сейчас все мысли должны быть о матче за бронзовые медали с финнами. Это очень мощный соперник, который дал бой и шведам, и американцам. Будет непросто, но я верю в нашу команду и желаю ей удачи", - заявил он.

В ночь на вторник по московскому времени молодежная сборная России со счетом 0:5 потерпела поражение от Канады в полуфинале проходящего в Эдмонтоне чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

В матче за третье место россияне сыграют с Финляндией. Канада, в свою очередь, разыграет золото с США. Обе игры пройдут в ночь на среду по московскому времени. Начало матча Финляндия – Россия – 1:30 мск, старт встречи Канада – США запланирован на 5:30 мск.

хоккей молодежный ЧМ по хоккею

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