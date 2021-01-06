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Россия осталась без медалей на молодежном ЧМ по хоккею

Россия осталась без медалей на молодежном ЧМ по хоккею
Нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Чинахов
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России по хоккею осталась без медалей на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

В матче за бронзу в Эдмонтоне, принимающем турнир, россияне со счетом 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) потерпели поражение от сверстников из сборной Финляндии.

Гол в составе сборной России на 6-й минуте провел Илья Сафонов. У финнов отличились: Веире Лунделль (26-я, 59-я минута), Микко Петман (42), Юусо Пярссинен(60). Лунделль и Пярссинен по одному броску провели в пустые ворота.

В финале турнира, как сообщалось, сыграют Канада и США.

Сборная России на групповом этапе заняла второе место, в четвертьфинале победила Германию (2:1), в полуфинале была разгромлена Канадой (0:5).

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