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Канада стала соперником России по полуфиналу молодежного ЧМ по хоккею

Канада стала соперником России по полуфиналу молодежного ЧМ по хоккею
Хоккеисты сборной России на молодежном ЧМ
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России в полуфинале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет сыграет с командой Канады.

Об этом стало известно после того, как были сыграны все матчи в рамках 1/4 финала проходящего в Эдмонтоне турнира. Состав полуфинальных пар определяется согласно рейтингу на основе результатов сборных на групповом этапе ЧМ.

В другом полуфинале сыграют США и Финляндия.

Матчи пройдут в ночь на 5 января по московскому времени. Начало игры россиян против канадцев запланировано на 2:00 мск, встреча США и Финляндии будет стартовать в 5:30 мск.

Результаты матчей 1/4 финала, прошедших в субботу и воскресенье: Россия – Германия – 2:1, Финляндия – Швеция – 3:2, Канада – Чехия – 3:0, США – Словакия – 5:2.

На групповом этапе ЧМ Россия заняла второе место.

Действующим победителем молодежного ЧМ является Канада, год назад в финале она одолела россиян.

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