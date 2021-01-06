Сборная США победила Канаду и выиграла молодежный ЧМ по хоккею
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной США завоевали золото чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.
В финале турнира в Эдмонтоне американцы нанесли поражение сверстникам из команды Канады - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
Ранее в матче за третье место Финляндия обыграла Россию со счетом 4:1.
Сборная США, несмотря на поражение от россиян (3:5), смогла занять первое место в группе В. В четвертьфинале она обыграла Словакию (5:2), в полуфинале – Финляндию (4:3).
Для канадцев поражение от США стало единственным на турнире: предшествующий финалу турнирный отрезок хозяева провели, победив в каждом из матчей. В том числе, в полуфинале разгромив сборную России (5:0).
Матчи прошли в Эдмонтоне без зрителей – согласно условиям во время пандемии коронавируса.
Год назад победителем молодежного ЧМ стала Канада, в финале обыгравшая Россию.
Что касается россиян, они на турнире в Эдмонтоне играли под руководством Игоря Ларионова. На посту главного тренера он сменил Валерия Брагина, который, в свою очередь, возглавил национальную команду страны.