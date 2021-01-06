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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21

Сборная США победила Канаду и выиграла молодежный ЧМ по хоккею

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной США завоевали золото чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

В финале турнира в Эдмонтоне американцы нанесли поражение сверстникам из команды Канады - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

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Ранее в матче за третье место Финляндия обыграла Россию со счетом 4:1.

Сборная США, несмотря на поражение от россиян (3:5), смогла занять первое место в группе В. В четвертьфинале она обыграла Словакию (5:2), в полуфинале – Финляндию (4:3).

Для канадцев поражение от США стало единственным на турнире: предшествующий финалу турнирный отрезок хозяева провели, победив в каждом из матчей. В том числе, в полуфинале разгромив сборную России (5:0).

Матчи прошли в Эдмонтоне без зрителей – согласно условиям во время пандемии коронавируса.

Год назад победителем молодежного ЧМ стала Канада, в финале обыгравшая Россию.

Что касается россиян, они на турнире в Эдмонтоне играли под руководством Игоря Ларионова. На посту главного тренера он сменил Валерия Брагина, который, в свою очередь, возглавил национальную команду страны.

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