Борис Михайлов поддержал Игоря Ларионова после неудачи на молодежном ЧМ

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Михайлов считает, что Игорь Ларионов должен остаться во главе молодежной команды страны, несмотря на неудачу на ЧМ Канаде.

"В неудачном выступлении команды на молодежном чемпионате мира виноваты все. Во всех линиях было допущены ошибки. Но у нас принято так – побеждает команда, а когда она проигрывает - виноват тренер. Я так не считаю - виноваты все", - сказал Михайлов "Интерфаксу".

"Кто был лидером сборной и был ли такой игрок вообще? Хотелось бы в столь непростой момент поддержать Игоря, он сделал огромную работу, по сути, начал с чистого листа, но то, что он мечтал стать тренером и начал карьеру это отрадно. У него есть огромное желание совершенствоваться, прогрессировать. Нужно сделать правильные выводы, провести работу над ошибками и продолжить ему работу с молодежной сборной", - подчеркнул Михайлов.

Сборная России на молодежном ЧМ в Эдмонтоне заняла четвертое место. В полуфинале она проиграла Канаде (0:5), в матче за бронзу – сборной Финляндии (1:4).

Золото завоевала сборная США, в финале обыгравшая сборную Канады (2:0).