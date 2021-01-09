Миронова стала четвертой в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Биатлонистка сборной России Светлана Миронова финишировала четвертой в гонке преследования (дистанция - 10 км) на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Миронова на четырех огневых рубежах промахнулась дважды. На 1 минуту 11,2 секунды она отстала от победительницы гонки, норвежки Тириль Экхофф (2 промаха).

Второе место заняла еще одна представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн (отставание от первого места 0,5 сек; 0 промахов). Тройку лидеров замкнула австрийка Лиза Тереза Хаузер (+43,0; 1 промах).

Ульяна Кайшева заняла 19-е место, (+2:39,9; 2), Лариса Куклина - 25-е (+3:21,3; 4), Евгения Павлова - 31-е (+3:32;8, 6), Ирина Казакевич (все - Россия) - 37-е (+4:04,6; 3).

Четвертое место Мироновой - пока лучший результат национальной команды на Кубке мира-2020/21. До этого лучшим финишем было шестое место Евгении Павловой - в спринте на этапе в Оберхофе 8 января.

В женском общем зачете Миронова идет на 25 месте (152 очка), выше всех остальных россиянок. Лидирует Марте Олсбю-Ройселанн (509).