Гол Ковальчука помог "Авангарду" победить "Металлург" в КХЛ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение магнитогорскому "Металлургу" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата КХЛ.

Результат встречи, прошедшей в Балашихе, где в последнее время принимает гостей "Авангард", - 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) в пользу омичей.

В составе "Авангарда" голы провели Денис Зернов, Рид Буше, Илья Ковальчук и Корбан Найт. Авторы голов в составе "Металлурга": Андрей Чибисов и Евгений Мартынов.

Ковальчук, недавно перешедший в "Авангард" из "Вашингтона", провел пятый матч за новый клуб. На его счету в настоящий момент 5 (3+2 по системе "гол+пас") очков.

В субботу также прошли еще два матча: московское "Динамо" на своем льду победило динамовцев из Минска – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0); рижское "Динамо" дома потерпело поражение от ярославского "Локомотива" – 1:4 (1:2, 0:2, 0:0).

В Западной конференции по-прежнему лидирует московский ЦСКА, в Восточной – казанский "Ак Барс".