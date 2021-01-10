Велокоманда Marathon-Tula нацелилась на успешное выступление на ОИ, Кубке наций, ЧМ и ЧЕ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Трековая команда Marathon-Tula, получившая лицензию Международного союза велосипедистов (UCI), обозначила планы и цели команды на 2021 год.

Среди них, как сообщается в сообщении пресс-службы команды, – квалификация и успешное выступление на Олимпийских играх в Токио, Кубке наций, чемпионатах Европы и мира.

Генеральный менеджер Marathon-Tula Александр Егоров подчеркивает, что "этот сезон олимпийский и, разумеется, перед целью попасть в состав сборной на Олимпиаду в Токио и достойно защитить цвета России остальные задачи уходят на второй план".

"При этом олимпийский сезон будет в какой-то степени перенасыщенным из-за смены формата трекового календаря: переноса на осень чемпионата мира, учреждением на базе Кубка мира нового турнира - Кубка наций и дебюта трековой Лиги чемпионов. Кроме этого, в России пройдет домашнее для нас первенство Европы среди юниоров и андеров", - сказал Егоров.

"Главная задача - добиться прогресса в результатах, выйти на новый уровень скорости, в частности в мужском командном спринте, где хотелось бы "выехать" из 43 секунд", - подчеркнул гендиректор.

Он выразил надежду, "что ситуация в мире станет более стабильной, пандемия пойдет на спад и все наши планы по календарю в 2021 году будут реализованы".

"А пока мы уже начали подготовку к сезону, в котором надеемся порадовать болельщиков и наших партнеров хорошими результатами", - сказал Егоров.

Темповая группа Marathon-Tula начала сезон-2021 в начале января учебно-тренировочными сборами в Турции, которые будут проходить с января по середину марта. В феврале в рамках подготовки гонщики Marathon-Tula примут участие в традиционных шоссейных гонках: Гран-при Алании и Гран-при Манавгат.

Учебно-тренировочные сборы спринтерской группы проходят в Крыму. Напомним, состав группы спринтеров Marathon-Tula: Александр Дубченко, Павел Ростов, Дмитрий Нестеров, Серафима Гришина. В начале года они примут участие в двух этапах Кубка России (26-30 января в Санкт-Петербурге и 9-10 февраля в Москве).

Представительницы женской темповой группы команды будут бороться за попадание на Олимпийские игры в мэдисоне и омниуме. Места в команду на уже завоеванные квоты в этих дисциплинах будут распределяться после международных соревнований, которые запланированы для проведения на территории России в конце мая-начале июня.

Мужская темповая группа будет бороться за высокие места в неолимпийских видах программы Кубка наций - скретче, гонке по очкам и гонке с выбыванием. Высокий рейтинг именно в этих дисциплинах позволит отобраться в Лигу чемпионов, новый турнир, учрежденный UCI для лучших трековых гонщиков мира.

Первыми крупными международными стартами, на которых смогут выступить гонщики Marathon-Tula, будут этапы Кубка наций в британском Ньюпорте (22-25 апреля) и Гонконге (13-16 мая). Задача, которая стоит перед мужской спринтерской группой – в командной гонке показать пиковые результаты на данных соревнованиях.