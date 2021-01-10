"Салават Юлаев" прервал 10-матчевую серию побед "Ак Барса" в КХЛ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграл уступил уфимскому "Салавату Юлаеву".

Результат встречи Восточной конференции КХЛ, прошедшей в воскресенье в Уфе, - 7:3 (2:2, 1:1, 4:0) в пользу "Салавата".

За хозяев покер оформил финский нападающий Теэму Хартикайнен, при этом три шайбы он забросил в последнем периоде. Также за уфимцев отличились Александр Кадейкин, Джефф Плэтт и Сакари Маннинен. За гостей из Казани голы забили Стефан Да Коста, Андрей Педан и Данис Зарипов.

Лидер чемпионата "Ак Барс" прервал серию побед из 10 матчей. В активе команды 68 очков. "Салават Юлаев" в Восточной конференции поднялся с четвертого места на третьее, набрав 56 баллов.

"Йокерит" у себя в Хельсинки победил "Автомобилист" из Екатеринбурга - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). "Амур" (Хабаровск) выиграл у ХК "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) - 5:4 (1:1, 2:0, 2:3).