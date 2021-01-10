Россиянка Александрова уступила украинке Свитолиной на турнире в Абу-Даби

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Украины Элины Свитолиной в матче третьего круга турнира в Абу-Даби.

Результат встречи – 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8) в пользу украинки. Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут.

В настоящее время Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA, Александрова – 33-е.

Счет по победам в личных официальных встречах стал 2-0 в пользу украинской теннисистки. В прошлый раз она победила Александрову на Открытом чемпионате Франции-2020.