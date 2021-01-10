Сенсационно выигравшая во втором круге турнира в ОАЭ Гасанова уступила в третьем

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Гасанова потерпела поражение от испанки Сары Соррибес-Тормо в третьем круге турнира в Абу-Даби.

Результат встречи – 7:5, 6:3 в пользу спортсменки из Испании. Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут.

В настоящее время Соррибес-Тормо занимает 66-е место в рейтинге WTA, Гасанова – 292-е.

Накануне Гасанова сенсационно выбила из турнира шестую ракетку мира Каролину Плишкову (Чехия).

Также в воскресенье потерпела поражение россиянка Дарья Касаткина, проигравшая в третьем круге Елене Рыбакиной из Казахстана – 3:6, 4:6.