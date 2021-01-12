Завершивший карьеру игрока Самедов стал селекционером ФК "Локомотив"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов назначен старшим селекционером ФК "Локомотив" по молодежному футболу.

"Я очень рад вернуться в "Локомотив" и начать новый этап в моей карьере. Хочу использовать весь свой опыт для развития молодых футболистов", - приводятся слова Самедова на сайте "Локомотива".

"В мои обязанности будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, "Локо" U19 и "Казанки". Это очень интересная и амбициозная задача", - сказал спортсмен.

Самедов выступал за "Локомотив" с 2005 по 2008 год и с 2012 по 2016 год, провел за клуб 215 матчей и забил 37 мячей. Был капитаном команды. В составе сборной России Самедов провел 53 матча и забил 7 голов.

35-летний Самедов в сезоне 2019/2020 выступает за самарские "Крылья Советов", куда перешел из московского "Спартака", воспитанником которого он является.

Также футболист выступал за столичные ФК "Москва" и "Динамо", "Спартак" (стал чемпионом России в его составе), самарские "Крылья Советов". Летом 2020 года объявил о завершении карьеры.