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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:05

Минспорта занялось вопросом вакцинации спортсменов сборных России

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Министерство спорта РФ и Федеральное медико-биологическое агентство прорабатывают вопрос о плановой вакцинации спортсменов сборных команд России от коронавирусной инфекции, сообщила в четверг пресс-служба Минспорта.

Данный вопрос рассматривался на состоявшемся в конце декабря заседании Штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд для участия в Олимпийских играх, информирует министерство.

Согласно сообщению, вакцинация будет носить добровольный характер. Предполагается вакцинировать спортсменов сборных команд страны, в том числе юношеских и молодёжных составов.

ФМБА разрабатывает регламент проведения вакцинации с учётом графика и особенностей тренировочных и соревновательных мероприятий, а также индивидуальных особенностей и состояния здоровья тренеров и спортсменов.

"В первую очередь будут вакцинированы спортсмены, которые готовятся к выступлению на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония)", - говорится в сообщении.

Планируется, что члены тренерского штаба будут вакцинироваться по графику Минздрава России по месту жительства.

Минспорта коронавирус

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