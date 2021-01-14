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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:26

ЦСКА проиграл "Локомотиву" в КХЛ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА потерпел поражение от ярославского "Локомотива" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Результат встречи, состоявшейся в Ярославле в четверг, - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Егор Аверин, Алексей Марченко и Егор Коршков.

Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ, которую возглавляет ЦСКА (69 очков). "Локомотив" занимает третье место (63). На второй строчке находится СКА (62).

В отчетный игровой день в КХЛ прошли еще 3 матча:

"Трактор" (Челябинск) - "Витязь" (Подольск) - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1);

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Куньлунь" (Пекин) - 1:3 (0:2, 0:1, 1:0);

"Барыс" (Нур-Султан) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:6 (0:1, 3:2, 0:3).

хоккей КХЛ

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