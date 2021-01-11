"Спартак" впервые в сезоне обыграл "Локомотив" в КХЛ

Игроки "Спартака" Робин Ганзл и "Локомотива" Максим Осипов (слева направо) в матче КХЛ Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" нанесли поражение ярославскому "Локомотиву" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата КХЛ.

Результат встречи – 4:3 (0:2, 1:1, 0:0) в пользу "Спартака".

Московский клуб дважды уступал с разницей в две шайбы, однако в третьем периоде смог провести три гола. Автором победного – на 59-й минуте – стал Сергей Широков. Также в составе хозяев точные броски нанесли Анатолий Никонцев, Илья Талалуев и Евгений Кулик.

В составе "Локомотива" голы провели Андре Петерсон, Александр Дарьин и Максим Осипов.

Для "Спартака" эта победа стала первой над "Локомотивом" в сезоне. 3 сентября он уступил ярославцам в гостях со счетом 2:7, 8 октября на своем льду потерпел поражение со счетом 1:2 (решающую шайбу москвичи пропустили в овертайме), 20 октября в Ярославле проиграл со счетом 0:1 (победитель определился в серии буллитов).

Обе команды представляют Западную конференцию. "Локомотив" занимает третье место (61 очко), "Спартак" – седьмое (50).

В отчетный игровой день в КХЛ прошли еще два матча: "Автомобилист" на своем льду в Екатеринбурге выиграл у финского "Йокерита" – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0), минское "Динамо " дома уступило магнитогорскому "Металлургу" – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1).