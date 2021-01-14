БК "Химки" с разницей 39 очков проиграл "Анадолу" в Евролиге

Подмосковная команда проиграла 12-й матч подряд

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" проиграл с крупным счетом турецкому "Анадолу Эфес" в гостевом матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, которая прошла в четверг в Стамбуле, завершилась со счетом 99:60 (26:19, 26:17, 23:10, 24:14) в пользу "Анадолу". Самым результативным игроком российской команды стал американец Джордан Мики, набравший 14 очков. Кроме этого, 13 очков у Алексея Шведа.

"Химки" потерпели 12-е поражение подряд и являются аутсайдерами турнира, одержав в регулярном чемпионате только 2 победы. "Анадолу" поднялся с 9-го места на 8-е (11 побед, 9 поражений). Лидирует в Евролиге московский ЦСКА (15 побед, 4 поражения).

Согласно формату, после завершения регулярного чемпионата (34 тура) дальше борьбу продолжит восьмерка сильнейших.