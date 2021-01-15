Французский мотогонщик скончался от травм, полученных в ходе "Дакара"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Организаторы ралли-рейда "Дакар", сообщили о кончине французского мотогонщика Пьера Шерпена, который получил травмы во время прохождения седьмого этапа 10 января.

"Пьер Шерпен скончался от травм, полученных в результате падения на седьмом этапе Хаиль - Сакака 10 января, во время перевозки на медицинском самолете из Джидды во Францию", - сообщает пресс-служба гонки.

Гонщик разбился на 178 километре этапа и потерял сознание. Впоследствии он был обнаружен медиками, которые прибыли к месту аварии на вертолете. После обследования врачи обнаружили у мотогонщика серьезную травму головы. Шерпен был прооперирован и введен в искусственную кому, в которой он провел несколько дней.

52-летний француз был доставлен в Джидду, откуда самолетом он должен был быть переправлен в больницу Лилля.

Шерпен дебютировал на "Дакаре" в 2009 году. В гонке 2021 году после шести этапов он занимал 77-ю позицию в общем зачете.

"Дакар-2021", который второй год подряд проходит в Саудовской Аравии, завершается в пятницу.