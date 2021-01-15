Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:24

Французский мотогонщик скончался от травм, полученных в ходе "Дакара"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Организаторы ралли-рейда "Дакар", сообщили о кончине французского мотогонщика Пьера Шерпена, который получил травмы во время прохождения седьмого этапа 10 января.

"Пьер Шерпен скончался от травм, полученных в результате падения на седьмом этапе Хаиль - Сакака 10 января, во время перевозки на медицинском самолете из Джидды во Францию", - сообщает пресс-служба гонки.

Гонщик разбился на 178 километре этапа и потерял сознание. Впоследствии он был обнаружен медиками, которые прибыли к месту аварии на вертолете. После обследования врачи обнаружили у мотогонщика серьезную травму головы. Шерпен был прооперирован и введен в искусственную кому, в которой он провел несколько дней.

52-летний француз был доставлен в Джидду, откуда самолетом он должен был быть переправлен в больницу Лилля.

Шерпен дебютировал на "Дакаре" в 2009 году. В гонке 2021 году после шести этапов он занимал 77-ю позицию в общем зачете.

"Дакар-2021", который второй год подряд проходит в Саудовской Аравии, завершается в пятницу.

автоспорт Дакар

Новости по теме

Новости

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл общий зачет "Дакара"

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл общий зачет "Дакара"

Дзюба заразился коронавирусом

Дзюба заразился коронавирусом

Капризов принес победу "Миннесоте" в своем дебютном матче в НХЛ

Тест Дзюбы на коронавирус дал сомнительный результат

ЦСКА проиграл "Локомотиву" в КХЛ

Российские гандболисты сыграли вничью с Белоруссией в матче ЧМ

Экипаж Шибалова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл 11-й этап "Дакара"

Биатлонистки России заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU

Биатлонистки России заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU

Минспорта занялось вопросом вакцинации спортсменов сборных России

У двух членов сборной России по биатлону выявлен коронавирус на этапе КМ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');