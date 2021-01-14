Экипаж Шибалова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл 11-й этап "Дакара"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Экипаж Антона Шибалова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем прошедшего в четверг 11-го этапа ралли-рейда "Дакар-2021" в зачете грузовиков.

Его время – 4 часа 46 минут 38 секунд.

Второе место занял партнер Шибалова по команде Айрат Мардеев с отставанием в 4 минуты 13 секунд.

Третьим стал белорус Алексей Вишневский из МАЗа, отставание – 4 минуты 53 секунды.

В пятерку лучших также попали еще два экипажа "КАМАЗ-Мастер. Действующий чемпион "Дакара" Андрей Каргинов занял четвертое место (отставание – 6 минут 13 секунд), Дмитрий Сотников – пятое (7 минут 24 секунды).

Пилоты "КАМАЗ-Мастер" по-прежнему удерживают лидерство в общем зачете. На первом месте находится Сотников с общим временем 45 часов 51 минуту 33 секунды. Второе место занимает Шибалов (отставание -39 минут 58 секунд, на третьем – Мардеев (1 час 11 минут 30 секунд). Каргинов – на седьмом месте (2 часа 40 минут 17 секунд).

Заключительный этап пройдет 15 января.

43-й по счету "Дакар" в 2021 году проходит на территории Саудовской Аравии.