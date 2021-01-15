Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл общий зачет "Дакара"

Это 18-й и пятый подряд триумф российской команды в ралли-марафоне

Фото: Imago images/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" занял итоговое первое место в общем зачете ралли-марафона "Дакар-2021" в зачете грузовиков.

В пятницу прошел заключительный, 12-й этап "Дакара".

Второе и третье места заняли также представители "КАМАЗ-Мастер" – экипажи Антона Шибалова и Айрата Мардеева соответственно.

Сотников вышел в лидеры "Дакара" на первом этапе (прошел 3 января) и свои позиции сохранил до финиша марафона. Для него это первый триумф на "Дакаре", его он добился совместно со штурманом экипажа Русланом Ахмадеевым и механиком Ильгизом Ахметзяновым.

"Дакар" является успешным соревнованием для российской команды "КАМАЗ-Мастер", выступающей в категории грузовиков. "КАМАЗ-Мастер" – самый титулованный участник марафона, его экипажи выигрывали ралли 18 раз. В прошлом году победителем стал экипаж Андрея Каргинова.

На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. На третьем месте идет Эдуард Николаев из "КАМАЗ-Мастер" - четыре победы (плюс одна в качестве механика в экипаже Чагина).

"КАМАЗ-Мастер" выигрывал ралли в пятый раз подряд.

"Дакар-2021" прошел на территории Саудовской Аравии.