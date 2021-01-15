"КАМАЗ" столкнулся с вертолетом на "Дакаре"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вертолет организаторов ралли-рейда "Дакар-2021" задел один из грузовиков российской команды "КАМАЗ-Мастер".

По сообщениям СМИ, речь идет о грузовике, которым управлял пилот "КАМАЗ-Мастер" Антон Шибалов.

Инцидент произошел в пятницу по ходу 12-го этапа "Дакара". Вертолет вплотную снизился к машине, а она, между тем, подпрыгнула на трамплине: в результате этого произошло легкое столкновение. Оба транспортных средства продолжили свой путь.

Шибалов в итоге занял на этапе второе место, на аналогичной строчке он разместился и в общем зачете по окончании "Дакара" (12-й этап был заключительным).

Победителем "Дакара", как сообщалось, стал Дмитрий Сотников, третье место занял Айрат Мардеев. Оба пилота – из "КАМАЗ-Мастер".