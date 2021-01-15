Россия стала четвертой в мужской эстафете на этапе Кубка мира

По ходу дистанции российская сборная шла 22-й; первое место заняла Франция

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сборная Франции по биатлону завоевала "золото" в эстафете, которая прошла в рамках 6-го этапа Кубка мира в немецком Оберхофе в пятницу.

Французы использовали 6 дополнительных патронов, избежав штрафных кругов.

Вторыми финишировали норвежцы. Их отставание составило 4,2 секунды, несмотря на один штрафной круг.

Тройку лидеров замкнула команда Италии (9 дополнительных патронов, отставание 1 мин. 06, сек).

Российская команда в составе Кирилла Стрельцова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова финишировала четвертой. На первом этапе Стрельцов допустил 3 промаха и в итоге передал эстафету Елисееву с 22-го места. Сборная России смогла дотянуть до 4-й позиции благодаря Логинову и Латыпову. При этом отставание России от Франции составило 1 мин. 55,3 секунды.

Сборная Германии финишировала на 5-м месте. Они отстали от победителей на 2 мин. и 06,4 секунд. В отличие от россиян немцы бежали 3 штрафных круга, использовав 11 дополнительных патронов.

В субботу в Оберхофе пройдет женская эстафета. Ее начало - 16:45 мск.