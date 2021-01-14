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Норвежка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Лучший результат среди россиянок показала Кайшева, ставшая 19-й

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки (7,5 км) прошедшей в немецком Оберхофе в рамках шестого этапа Кубка мира.

Дистанцию она преодолела за 22 минуты 33,8 секунды с одним промахом.

Второе место заняла представительница Италии Доротея Вирер. Она уступила норвежке 9,3 секунды, не промахнувшись ни разу.

Третьей стала австрийка Лиза Тереза Хаузер с отставанием в 12,6 секунды (0 промахов).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 19-е место. С одним неточным выстрелом она отстала от победительницы на 1 минуту 11,5 секунды.

Остальные российские биатлонистки в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 21.Светлана Миронова (2 промаха), 41.Лариса Куклина (2), 43.Евгения Павлова (2), 50.Екатерина Носкова (3), 72.Ирина Казакевич (5).

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